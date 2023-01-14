Италия уже приняла решение о передаче Украине батареи ЗРК SAMP/T

Решение о передаче в Украину батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T итальянской стороной уже принято, сообщает итальянский оборонный портал RID в пятницу.

"Зеленый свет был дан 2-3 дня назад по воле премьера Джорджи Мелони", - пишет издание.

Схема, по которой должна быть передана батарея, сложна, и подробности в настоящее время засекречены. Предположительно, что батарея будет состоять из частей итальянской системы и частей французской, при том, что сам зенитно-ракетный комплекс SAMP/T является результатом итальянско-французского сотрудничества.

В сообщении отмечается, что SAMP/T на базе перехватчика ASTER 30 Block 1 является эффективной системой, прежде всего, против крылатых и противорадиолокационных ракет, крупных беспилотников, а также обладает некоторыми противоракетными возможностями (против ракет малой дальности).

«Для нашей отрасли поставка SAMP/Т в Украину — хорошая новость, особенно с точки зрения экспорта: теперь можно смело сказать, что система проверена в боевых условиях», - отмечает издание.