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Дальнее зарубежье 14.01.2023 09:09

С начала войны в Украине погибли 7 тысяч мирных жителей

С момента начала войны на Украине погибли почти семь тысяч мирных жителей. Такие данные озвучила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, ссылаясь на Управление верховного комиссара организации по правам человека.

Дипломат выступил в пятницу, 13 января, на заседании Совета Безопасности ООН. Во время мероприятия он также упомянул, что травмы за период с февраля по настоящее время получили более 11 тысяч мирных жителей.

"УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненых из числа гражданского населения... В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", - уточнила ДиКарло.

ДиКарло добавила, с момента начала спецоперации свои дома пришлось покинуть нескольким миллионам человек. Почти 7,9 миллиона из них уехали в европейские страны.

Что касается разрушений, сейчас ООН заканчивает оценивать размер ущерба гражданской инфраструктуре Украины. При этом известно, что по состоянию на 4 января было совершено 745 атак на медучреждения.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ООН, ВОЙНА, ЖЕРТВЫ


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