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14.01.2023 09:59

12 судов доставят украинское продовольствие в Китай, Марокко и страны Европы

Из украинских портов в пятницу вышли 12 сухогрузов с кукурузой, пшеницей, соевыми бобами и подсолнечным шротом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"13 января 12 судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 346 356 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Cuma (70 799 тонн кукурузы) и Georgia T (61 252 тонн подсолнечного шрота) направляются в Китай, два судна Solar (37 205 тонн пшеницы) и Bosphorus King (25 тыс. тонн кукурузы) - в Италию. Еще два сухогруза Rio (8,5 тыс. тонн пшеницы) и Umit G (4,3 тыс. тонн пшеницы) взяли курс на Грецию.

Судно Papua доставит 29,3 тыс. тонн соевых бобов в Нидерланды, судно Cape Scott - 28 тыс. тонн кукурузы в Португалию, судно New Faith - 26,5 тыс. тонн кукурузы в Испанию.

Помимо этого, два судна Garnet (33 тыс. тонн кукурузы) и Muzaffer Ana (11,5 тыс. тонн соевых бобов) отправились в Турцию. Lady Hatice переправит 11 тыс. тонн подсолнечного шрота в Марокко.

В порты Украины также направляются пять судов, которые в пятницу прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 79 заявок на участие в инициативе". 10 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 14 груженых судов ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 13 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 348 017 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 286 судов: 639 на прибытие в украинские порты и 647 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, СУДА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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