В Иране казнен экс-замминистра обороны по обвинению в шпионаже

В Иране казнили экс-заместителя министра обороны Алирзу Акбари, обвиняемого в шпионаже в пользу Великобритании. Информацию об этом распространила судебная система Ирана. Сообщается, что А.Акбари имел двойное гражданство - иранское и британское. За свою шпионскую деятельность он получил от британского правительства 1 805 тыс. евро, 265 тыс. британских фунтов стерлингов и 50 тыс. долларов США. В.Алиев

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