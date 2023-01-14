В Иране казнен экс-замминистра обороны по обвинению в шпионаже

В Иране казнили экс-заместителя министра обороны Алирзу Акбари, обвиняемого в шпионаже в пользу Великобритании.
Информацию об этом распространила судебная система Ирана.
Сообщается, что А.Акбари имел двойное гражданство - иранское и британское.
За свою шпионскую деятельность он получил от британского правительства 1 805 тыс. евро, 265 тыс. британских фунтов стерлингов и 50 тыс. долларов США.
В.Алиев
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