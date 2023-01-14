Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16

Госдепартамент США направил в профильные комитеты Конгресса для предварительного рассмотрения предложения о продаже Турции боевых самолетов F-16.
Источники AA сообщают, что Госдепартамент США направил предложение о продаже Турции новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 председателю и членам соответствующих комитетов Палаты представителей и Сената для предварительного рассмотрения.
Согласно источникам, на следующей неделе Госдепартамент официально объявит об этом.
Согласно законодательству США, для экспорта вооружений Конгресс в течение 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней странам, не входящим в НАТО должен принять решение.
Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.
В.Алиев
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