Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16

Госдепартамент США направил в профильные комитеты Конгресса для предварительного рассмотрения предложения о продаже Турции боевых самолетов F-16.

Источники AA сообщают, что Госдепартамент США направил предложение о продаже Турции новых F-16 и комплектов для модернизации существующих F-16 председателю и членам соответствующих комитетов Палаты представителей и Сената для предварительного рассмотрения.

Согласно источникам, на следующей неделе Госдепартамент официально объявит об этом.

Согласно законодательству США, для экспорта вооружений Конгресс в течение 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней странам, не входящим в НАТО должен принять решение.

Турция запрашивает у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты для модернизации 80 самолетов, находящихся на вооружении.

В.Алиев