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Оборона 14.01.2023 12:55

На служебном совещании в Минобороны даны поручения по предотвращению провокаций

Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также посредством видеосвязи командиры воинских объединений и соединений, сообщает Минобороны.

На совещании была проанализирована ситуация на условной азербайджано-армянской границе и территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Были обсуждены реформы в области образования, направленные на подготовку профессионального кадрового состава для ВС Азербайджана. Были даны кокретные задания для увеличения интенсивности работ в данном направлении.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне и готовности предотвратить любую возможную провокацию.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, ПРОВОКАЦИЯ


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