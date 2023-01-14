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Дальнее зарубежье 14.01.2023 13:35

Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины и санкционной политики в отношении РФ

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на встрече в Вашингтоне в пятницу договорились продолжить оказывать поддержку Украине и вводить санкции против России, говорится в заявлении Белого дома.

"Мы продолжим принимать санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", - приводятся в документе слова Байдена и Кисиды.

Также они заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине.

В этом году к Японии перешло председательство в G7. В настоящий момент премьер Кисида находится в турне по Франции, Британии, Италии, Канаде и США.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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