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Внешняя политика 14.01.2023 14:16

Посол Азербайджана в Париже вручила верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева в субботу вручила верительные грамоты президенту Франции Эмманюелю Макрону.

Об этом Лейла Абдуллаева сделала публикацию в Twitter.

"Я рада вручить свои верительные грамоты Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону", - написала посол.

Л.Абдуллаева отметила, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией, а также ситуация в регионе.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ


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