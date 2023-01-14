Посол Азербайджана в Париже вручила верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева в субботу вручила верительные грамоты президенту Франции Эмманюелю Макрону. Об этом Лейла Абдуллаева сделала публикацию в Twitter. "Я рада вручить свои верительные грамоты Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону", - написала посол. Л.Абдуллаева отметила, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией, а также ситуация в регионе. В.Алиев

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