AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч

AZAL с 28 января запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч (Узбекистан).
Об этом сообщили в авиакомпании.
Полеты будут осуществляться раз в неделю - по субботам.
Авиабилеты уже поступили в продажу.
В.Алиев
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