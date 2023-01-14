AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч

AZAL с 28 января запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч (Узбекистан). Об этом сообщили в авиакомпании. Полеты будут осуществляться раз в неделю - по субботам. Авиабилеты уже поступили в продажу. В.Алиев

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