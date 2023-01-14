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Транспорт и связь 14.01.2023 15:00

AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч

AZAL с 28 января запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч (Узбекистан).

Об этом сообщили в авиакомпании.

Полеты будут осуществляться раз в неделю - по субботам.

Авиабилеты уже поступили в продажу.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, AZAL, АВИАРЕЙСЫ


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