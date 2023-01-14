Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский санкционный список

Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало несколько фамилий из списка 36 британских подданных, в отношении которых в минувший четверг Москва ввела персональные санкции.

"В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Дж.Клеверли (James CLEVERLY), министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления М.Гоув (Michael GOVE), канцлер герцогства Ланкастерского О.Дауден (Oliver DOWDEN), министр без портфеля Н.Захави (Nadhim ZAHAWI), начальник Генерального штаба П.Сандерс (Patrick SANDERS), представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ответ на вопрос СМИ.

Она отметила, что Москва не видит целесообразности публиковать полный список новых фигурантов решения, "тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь".

12 января в МИД РФ сообщили, что Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов.