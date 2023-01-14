США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник

Американская тяжелая ракета Falcon Heavy в воскресенье по московскому времени стартует на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
В рамках миссии на геостационарную орбиту будет выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).
По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства страны и боевых командований. Конкретные данные о спутники строго засекречены.
Его масса составляет около трех тонн.
В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.
Согласно данным Космического центра имени Кеннеди во Флориде, запуск ракеты SpaceX в интересах американских Космических сил планируется осуществить со стартового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 17:00 по времени Восточного побережья США.
При этом два боковых ускорителя многоразового использования ракеты-носителя Falcon Heavy через восемь минут после запуска должны будут совершить одновременную автоматическую вертикальную посадку на площадках LZ1 и LZ2 на авиабазе на мысе Канаверал. Посадка центрального ускорителя первой ступени ракеты не предполагается.
Посол Азербайджана в Ватикане вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви
Директор управления Госдепа США находится с визитом в Азербайджане
Посол Азербайджана в Париже вручила верительные грамоты президенту Франции
AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч
ВВП Германии в 2022 г. вырос на 1,9%
Глава ЕК считает успешными усилия ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей
В Азербайджане за сутки умерли три больных COVID-19
PASHA Holding стал совладельцем отеля в Турции
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают