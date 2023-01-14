Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Премьер Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о планах передать Украине танки Challenger 2, сообщает в субботу Даунинг-стрит.
"Премьер подчеркнул стремление Великобритании интенсифицировать поддержку Украины, в том числе - передав танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы", - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
На этой неделе власти Британии подтвердили ранее поступавшие сообщения о планах предоставить Украине танки. "Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели с целью быстрее решить вопрос с отправкой дальнейшей помощи Украине, включая танки", - отмечала газета Financial Times.
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