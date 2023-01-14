Директор управления Госдепа США находится с визитом в Азербайджане

Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Марк Кэмерон находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщило посольство США в Азербайджане.

В рамках визита, он примет участие во встречах с командой посольства в Баку, выступит на мероприятии, а также встретится с различными официальными лицами, экономическими, политическими и другими партнерами правительства США.

По информации посольства, Кэмерон на встречах в Баку отметит, что США остаются привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. "Он также подчеркнет, что прямой диалог является ключом для решения вопросов между сторонами и достижения устойчивого мира", - подчеркивает дипмиссия.

Кэмерон ранее работал в Грузии, а также в турецких городах Адане и Анкаре.

В.Алиев