В Азербайджане за сутки умерли три больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 300, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 93 случаях.

За 24 часа умерли 3 больных COVID-19 (накануне - 5). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 45 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 763 человек (+116 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 492 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 106 теста на коронавирус против 1 тыс. 633 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 455 тыс. 670 тестов на COVID-19.

В.Алиев