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Здравоохранение 14.01.2023 18:51

В Азербайджане за сутки умерли три больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 300, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 93 случаях.

За 24 часа умерли 3 больных COVID-19 (накануне - 5). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 45 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 763 человек (+116 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 492 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 106 теста на коронавирус против 1 тыс. 633 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 455 тыс. 670 тестов на COVID-19.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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