В Азербайджане за сутки умерли три больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 300, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 93 случаях.
За 24 часа умерли 3 больных COVID-19 (накануне - 5). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 45 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 763 человек (+116 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 492 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 106 теста на коронавирус против 1 тыс. 633 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 455 тыс. 670 тестов на COVID-19.
В.Алиев
Посол Азербайджана в Ватикане вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви
Директор управления Госдепа США находится с визитом в Азербайджане
Посол Азербайджана в Париже вручила верительные грамоты президенту Франции
AZAL запускает прямые авиарейсы по маршруту Баку-Ургенч
ВВП Германии в 2022 г. вырос на 1,9%
Глава ЕК считает успешными усилия ЕС по сокращению зависимости от российских энергоносителей
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Анкара не готова дать добро на прием в НАТО Швеции
В Анкаре предупреждают, что в любой момент могут начать операцию против курдов в Сирии
Представитель Эрдогана: принятые Западом меры против России не были эффективными
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают