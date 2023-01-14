Представитель Эрдогана: принятые Западом меры против России не были эффективными

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что меры Запада, принятые против России, оказались неэффективными.

"Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?" - пояснил Калын.

По его словам, санкции не дали ожидаемого эффекта либо благодаря особенностям российской экономики, либо благодаря способности русского народа противостоять им.

Калын добавил, что санкции не заставили российский народ устроить переворот и сместить президента Владимира Путина. Также турецкие власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям, так как они несут больше вреда для экономики самой Турции, чем для России.

В.Алиев