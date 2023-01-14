Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

Регион 14.01.2023 19:38

Представитель Эрдогана: принятые Западом меры против России не были эффективными

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что меры Запада, принятые против России, оказались неэффективными.

"Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?" - пояснил Калын.

По его словам, санкции не дали ожидаемого эффекта либо благодаря особенностям российской экономики, либо благодаря способности русского народа противостоять им.

Калын добавил, что санкции не заставили российский народ устроить переворот и сместить президента Владимира Путина. Также турецкие власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям, так как они несут больше вреда для экономики самой Турции, чем для России.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД, САНКЦИИ


Похожие новости


Эрдоган заявил Зеленскому о готовности к посредничеству во имя мира Лавров и Чавушоглу обсудили координацию шагов по сирийскому урегулированию - МИД РФ Турция проводит переговоры с Россией об использовании воздушного пространства Сирии для операции Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, «зерновую сделку», Украину и Сирию - Кремль Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения, «зерновую сделку» и борьбу с терроризмом Россия и Турция подтвердили «пакетный» характер зерновых договоренностей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az