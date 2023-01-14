Анкара не готова дать добро на прием в НАТО Швеции

Турция не готова к тому, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, приводит в субботу газета Le Figaro слова Ибрагима Калына, представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Мы не находимся в ситуации, чтобы направить закон (о приеме в НАТО Швеции и Финляндии - ИФ) в парламент для ратификации. Мы испытываем настоящую проблему по этому поводу", - заявил чиновник, утверждая, что проект закона будет отвергнут депутатами.
Французское издание при этом напоминает о распространенном в минувший четверг группой близких к Рабочей партии Курдистана (РПК) активистов видео, где показан повешенным на одном из мостов Стокгольма манекен, изображающий Эрдогана. Из-за этого инцидента посол Швеции был вызван в турецкий МИД.
"Мы вовлечены в этот процесс уже шесть или семь месяцев, и для Швеции не является полезным представляться в таком свете. Мы хотим продвигаться вперед и достигать прогресса, но если подобные инциденты будут продолжаться, это замедлит процесс", - объяснил Калын позицию Турции.
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