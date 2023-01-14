Глава Eni: сейчас почти невозможно снизить цены на энергоресурсы, нужно 6-7 лет, чтобы увеличить добычу

Спрос на нефть и газ сейчас превышает предложение из-за недостаточных инвестиций в предыдущие годы, заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци на энергетической конференции в Абу-Даби.

С похожими заявлениями выступили и министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Как сказал Дескальци, он не беспокоится о высоких ценах на нефть, потому что европейские компании в течение нескольких лет добивались снижения рентабельности добычи и сейчас она около $40 за баррель при ценах на нефть вдвое выше. "Что касается остального, нужно увеличение добычи, чтобы снизить цены, но сейчас это практически невозможно, поскольку нужно 6-7 лет или даже больше, если речь идет о новых проектах", - сказал он.

В то же время, подчеркнул Дескальци, сейчас сложно получить финансирование на нефтегазовые проекты, поскольку нужно выполнить требования финансовых институтов по достижению целей климатической нейтральности, и если крупные компании могут это сделать, то мелким сложнее.

Кроме того, подчеркнул он, после COVID-19 наблюдается разрыв цепочек поставок и сейчас, чтобы выжить, "все (для производства - ИФ) должно быть в твоей стране".

Дескальци также высказался за увеличение компетентности людей, принимающих решения в отношении энергетики.

"Мир никогда не говорил об энергетической безопасности, потому что энергия - везде (..), так же, как не говорил о вирусе COVID-19. И за одну ночь все стали экспертами (..), и это создало большой беспорядок. Нужно быть компетентными, иначе можно подвергнуть людей опасности (..) из-за неправильного решения", - предостерег он.

В свою очередь советник президента США по энергетическим вопросам Амос Хокштейн заявил, что администрация президента Джо Байдена, несомненно, будет иметь много разногласий с производителями нефти и газа, но сейчас нужно вступить в диалог, как жить в "экстраординарное время", когда в Европе продолжается вооруженный конфликт, влияющий на энергетический рынок.

Он подчеркнул, что спрос на нефть и газ растет, и нужен диалог с производителями в США о дополнительном производстве, чтобы снизить инфляционное давление, чтобы убедиться, что в США и мире достаточно энергии, "пока мы движемся к энергопереходу".

Так, заметил Хокштейн, нужно обсудить, есть ли у компаний "сверхприбыли, которые можно инвестировать в добычу", заметив, что некоторые компании уже объявили о росте капиталовложений на 2023 год, не уточнив, вырастет ли от этого производство. При этом он сказал, что налог на сверхприбыль (windfall tax) является одним из инструментов, который пока "не на столе".

Министр энергетики Катара высказался за постепенный энергопереход от ископаемых источников энергии, но отметил, что эти вопросы должны основываться не на "политической повестке людей, которые хотят быть избранными", а на реальности того, что можно достигнуть в конкретное время.

"Газ нужен, потому что ветер не дует все время, солнце не светит постоянно, а технологии нужно еще развить. Я не согласен, что газ - это переходное топливо, он будет нужен еще очень-очень долго", - сказал аль-Кааби, предрекая такую же судьбу и атомной энергетике.

Он подчеркнул, что в мире миллиард человек сейчас лишены электричества, и заявил, что это "очень-очень-очень несправедливо, что Запад говорит, что африканские страны не должны инвестировать в нефть и газ, и им нужно оставаться зелеными". Министр Катара подчеркнул, что людям нужна и нефть, которая используется не только как топливо, но и как сырье для нефтехимии, продукция которой присутствует везде.

"Многие думают, что мы счастливы от высоких цен на нефть и газ, но производители больше всего боятся разрушения спроса", - сказал аль-Кааби. Он также заметил, что сейчас 30% электроэнергии в мире производится из самого грязного энергоносителя - угля, но его, в отличие от нефти и газа так "не демонизируют".

В свою очередь министр нефти ОАЭ заявил, что с 2000 года страны ОПЕК+ потеряли мощности по добыче нефти на 3,7 млн баррелей в сутки, а спрос на нефть будет расти, и предложения может не хватить, "то же самое, уверен, с газом". При этом ОАЭ готовы при добыче ископаемых топлив декарбонизировать их, но в это тоже нужны инвестиции.

Аль-Мазруи также отметил недостаток интереса финансовых институтов инвестировать в добычу нефти и газа, а также недостаточно конкретные планы стран в отношении энергополитики.

По его словам, последнее привело к тому, что страны не захотели заключать долгосрочные контракты на поставку газа, что поставило производителей в сложную ситуацию перед финансистами, потому что им нужны долгосрочные контракты.