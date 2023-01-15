Президент Сербии Александр Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой. Он опубликовал соответствующий пост в своем Instagram, прикрепив к нему фотографию данного животного.
По словам главы государства, Запад каждый день говорит, что Сербия "должна что-то сделать" с Косовом и Метохией, "должна что-то сделать" по вопросу антироссийских санкций, "должна отказаться от поддержки нашего народа в Республике Сербской".
При этом, невзирая ни на что, "маленькая свободолюбивая страна", находящаяся "в самом сердце Европы, продолжает выживать и процветать", отметил политик.
Он также указал, что "волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы".
В.Алиев
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