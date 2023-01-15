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Дальнее зарубежье 15.01.2023 09:58

Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой

Президент Сербии Александр Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой. Он опубликовал соответствующий пост в своем Instagram, прикрепив к нему фотографию данного животного.

По словам главы государства, Запад каждый день говорит, что Сербия "должна что-то сделать" с Косовом и Метохией, "должна что-то сделать" по вопросу антироссийских санкций, "должна отказаться от поддержки нашего народа в Республике Сербской".

При этом, невзирая ни на что, "маленькая свободолюбивая страна", находящаяся "в самом сердце Европы, продолжает выживать и процветать", отметил политик.

Он также указал, что "волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы".

В.Алиев

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Тэги: СЕРБИЯ, ЗАПАД, ПРЕЗИДЕНТ, ВУЧИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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