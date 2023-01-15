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Дальнее зарубежье 15.01.2023 10:49

В Китае за месяц выявили почти 60 тысяч смертей из-за COVID-19

Власти Китая выявили 59 938 связанных с COVID-19 случаев смерти в медучреждениях КНР в период с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023-го.

Отмечается, что порядка 5,5 тыс. из них умерли из-за респираторных проблем, которые были вызваны коронавирусом, у 54 тыс. китайцев COVID-19 усугубил проблемы, вызванные другими заболеваниями. Подчеркивается, что средний возраст скончавшихся - около 80 лет.

По утверждениям китайских экспертов, пик распространения заболевания в КНР пройден.

Associated Press отмечает, что приведенная статистика не принимает во внимание возможные случаи смерти от последствий COVID-19 вне медучреждений.

Ранее Соединенные Штаты и Япония приняли совместное заявление, в котором призвали Китай предоставлять для мировой системы здравоохранения транспарентную и адекватную информацию о коронавирусе.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что из-за Китая показатели летальности от коронавируса занижены.

В.Алиев

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТЬ


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