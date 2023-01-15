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Дальнее зарубежье 15.01.2023 11:29

Немцы считают, что в стране плохо борются со шпионами

55 процентов немцев, опрошенных социологами YouGov по заказу новостного агентства dpa, считают, что спецслужбы Германии недостаточно успешно борются с иностранными шпионами. Только 20 процентов, как свидетельствуют данные опроса, придерживается противоположного мнения.

При этом около четверти опрошенных затруднились высказать определенное мнение по этому вопросу. Социологи связывают это с тем, что работа спецслужб происходит преимущественно в тени и не так заметна гражданам, как работа полиции.

Согласно тому же опросу, больше доверяют немецким спецслужбам люди, голосовавшие на выборах за ХДС/ХСС, "зеленых" или СДПГ. А вот избиратели АдГ и "Левой партии", напротив, относятся к таким институциям более критически. Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) официально подозревает АдГ в правом экстремизме. Некоторые "левые" также находятся под наблюдением этого ведомства по подозрению в леворадикальных взглядах.

Вопрос о качестве работы спецслужб приобрел актуальность после того, как 21 декабря по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND). По данным СМИ, Карстен Л. занимал руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки и имел дело с важными данными о зарубежных армиях, ситуациях в "горячих точках", коррупции в иностранных правительствах, террористах и торговцах оружием. Такой информацией - в том числе касающейся войны в Украине - он снабжал не только правительство ФРГ, но и российские спецслужбы, считают журналисты.

Официальная представительница канцлера Германии Кристиане Хоффман, отвечая на вопрос корреспондента DW, заявила, что "немецкое правительство... очень серьезно относится к этому случаю". Между тем, по сообщениям немецких СМИ, сразу после российского вторжения в Украину 24 февраля немецкая контрразведка - Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) - обращала внимание министерств и ведомств ФРГ на возросшую угрозу российского шпионажа и даже подозревало некоторых чиновников в том, что они являются агентами влияния Кремля. Однако ни задержаний, ни обысков тогда проведено не было.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, ОПРОС

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