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Дальнее зарубежье 15.01.2023 12:47

В Непале разбился пассажирский самолет, все пассажиры и экипаж погибли

Пассажирский самолет разбился в Непале на взлетно-пасадочной полосе в аэропорту города Покхара.

По данным местных СМИ, самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Спасатели сообщили, что никто из находившихся на борту не выжил.

Борт выполнял рейс в Покхару из Катманду.Причины авиакатастрофы выясняются.

В.Алиев

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Тэги: НЕПАЛ, АВИАКАТАСТРОФА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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