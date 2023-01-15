В Непале разбился пассажирский самолет, все пассажиры и экипаж погибли

Пассажирский самолет разбился в Непале на взлетно-пасадочной полосе в аэропорту города Покхара. По данным местных СМИ, самолет принадлежал авиакомпании Yeti Airlines. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Спасатели сообщили, что никто из находившихся на борту не выжил. Борт выполнял рейс в Покхару из Катманду.Причины авиакатастрофы выясняются. В.Алиев

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