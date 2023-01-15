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Дальнее зарубежье 15.01.2023 14:46

Wall Street Journal: США и Европа к лету могут остаться без боеприпасов

Страны Запада могут столкнуться уже будущим летом с нехваткой боеприпасов на фоне военной помощи Киеву, считают военные эксперты. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Украинская армия расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. При таком темпе Киев может сократить американские и европейские резервы до критического уровня..." - привели в СМИ комментарии специалистов военной отрасли.

В.Алиев

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Тэги: США, ЕВРОПА, БОЕПРИПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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