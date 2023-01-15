Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты по приглашению президента этой страны Шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахяна. В аэропорту Абу-Даби в честь главы Азербайджана был выстроен почётный караул. И.Алиева встречали министр юстиции ОАЭ Абдулла бин Авад Аль-Нуейми и другие официальные лица. В.Алиев

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