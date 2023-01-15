Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца

Подход президента России Владимира Путина к войне в Украине вызывает обеспокоенность, считает президент Финляндии Саули Ниинистё, сравнив подход Путина с ва-банком в покере без возможности выиграть.
"После результатов (так называемых "референдумов" об аннексии Россией четырех областей Украины) Путин сказал, что эти территории навсегда останутся в составе России. Я истолковал это так, что он изо всех сил старался идти на войну, говоря о "вечном". Он играл в покер и поставил все на кон... мы имеем дело с человеком, который идет на все - без шансов все выиграть. Как вы можете воспринять поражение, если вы проиграли, когда уже поставили все на кон?" - сказал Ниинистё в интервью изданию Dagens Nyheter.
Он отметил, что Россия воюет против гражданского населения: "Это война против инфраструктуры и простых людей... У нас сейчас полномасштабная война. И, пожалуй, хуже всего то, что этому не видно конца", - сказал президент Финляндии.
По его мнению, Владимир Путин допустил ту же ошибку, что и Иосиф Сталин при планировании советско-финляндской войны: рассчитывал на быстрое и успешное завершение боевых действий, недооценив решимость противоборствующей стороны.
Ниинистё выразил мнение, что президент России решил "не обращать внимания" на вступление Финляндии в НАТО, чтобы не признавать наличие "новой проблемы" в Северной Европе: "То, что вы сделали, конечно, неправильно... но это не так уж и тревожит", - сказал он.
В.Алиев
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