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15.01.2023 12:52

Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты по приглашению президента этой страны Шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахяна.

В аэропорту Абу-Даби в честь главы Азербайджана был выстроен почётный караул.

И.Алиева встречали министр юстиции ОАЭ Абдулла бин Авад Аль-Нуейми и другие официальные лица.

В.Алиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛИЕВ, ОАЭ


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