Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты по приглашению президента этой страны Шейха Мухаммада бин Заед Аль Нахяна.
В аэропорту Абу-Даби в честь главы Азербайджана был выстроен почётный караул.
И.Алиева встречали министр юстиции ОАЭ Абдулла бин Авад Аль-Нуейми и другие официальные лица.
В.Алиев
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