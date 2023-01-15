В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 377, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 72 случаях.

За 24 часа умерли 4 больных COVID-19 (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 49 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 861 человек (+98 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 467 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 210 тестов на коронавирус против 2 тыс. 106 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 457 тыс. 880 тестов на COVID-19.

В.Алиев