Ситуация в российской экономике удовлетворительная - Путин

Инфляция в РФ по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил президент России Владимир Путин.
"Инфляция ниже ожидаемой, и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она где-то приблизится от сегодняшних 11.9 % может приблизиться к 5%", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
"Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому, в целом, ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно - если не хорошая", - продолжил Путин.
"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал Путин.
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
Президент Алиев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Посол Азербайджана в Ватикане вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви
США готовы поставить газ в Европу по $12/Mmbtu, нужны долгосрочные контракты - глава EQT
ЕС в 2022г увеличил закупки газа в Азербайджане - Симсон
Страны ЕС в январе-сентябре 2022г потратили около 10 млрд евро на закупку газа в Азербайджане
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Кикабидзе был большим другом Азербайджана - президент Алиев
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Купите в новом году дом мечты с Kapital Bank!
«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают