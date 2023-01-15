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Дальнее зарубежье 15.01.2023 20:18

Боевики похитили на севере Буркина-Фасо около 60 женщин

Боевики совершили нападение на две группы женщин, собиравших ягоды в лесистой местности на севере Буркина-Фасо, сообщает France-Presse.

Около 60 женщин были похищены 12 и 13 января. Власти предполагают, что нападения совершили боевики террористических группировок. Силы местной самообороны и армии ведут поиск похищенных.

В последние годы в Буркина-Фасо развернули свою деятельность террористические группировки: на севере и востоке страны - "Исламское государство в Большой Сахаре", структура "Исламского государства", и "Ансар аль-Ислам".

В.Алиев

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Тэги: БУРКИНА/ФАСО, БОЕВИКИ, ПОХИЩЕНИЕ

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