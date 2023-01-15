Столтенберг заявил о решающем этапе боевых действий на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Он сделал соответствующее заявление в беседе с немецкой газетой Handelsblatt.

"Мы находимся на решающем этапе войны", - сказал генсек.

Он указал, что идут "ожесточенные бои".

Вместе с тем Столтенберг выразил мнение, что военная поддержка Киева является "самым быстрым путем к миру".

Он также отметил, что необходимо "настраиваться на долгий конфликт" и продолжать оказывать помощь Украине.

В.Алиев