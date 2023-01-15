ЕС в 2022г увеличил закупки газа в Азербайджане - Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС в 2022 году увеличил закупки газа в ряде стран, в том числе в Азербайджане.

Она выразила уверенность, что price cap на самом ликвидном европейском рынке газа - TTF, о введении которого с 15 февраля 2023 года договорились страны Евросоюза в конце декабря прошлого года, работает - цены на газ уже снизились до 62 евро за Мвт ч (порядка $700 за тыс. кубометров). "Думаю, с этим уровнем цен наша промышленность сможет выжить", - сказала Симсон на конференции в Абу-Даби.

Она признала, что перед властями Евросоюза сейчас стоит вызов, как поддержать промышленность и обеспечить конкурентоспособность Евросоюза.

По словам еврокомиссара, Европа в минувшем году, в условиях сокращения поставок российского газа, диверсифицировала закупки, увеличивала долю возобновляемых источников в энергогенерации, а также экономила газ.

Так, в 2022 году в Европу поступило 134 млрд куб. м газа в виде СПГ по сравнению с 81 млрд куб. м в 2021 году, основной прирост пришелся на США, также, были увеличены закупки в Норвегии, Великобритании, Азербайджане. На будущее, заметила она, подписаны меморандумы с Египтом и Израилем.

Доля ВИЭ в энергогенерации в 2022 году составила 35% и превысила долю производства электроэнергии из ископаемых видов топлива.

Кроме того, Европе, ввиду недостатка газа на мировом рынке, пришлось его экономить. "Это может повредить промышленности, потому что домохозяйства и энергетики являются защищенными категориями потребителей, и им не грозят отключения. Поэтому мы просим домохозяйства экономить на отоплении, чтобы сохранить себе рабочие места", - сказала Симсон. По ее словам, с августа 2022 года потребление газа 27-ю странами Евросоюза снизилось на 20%.

Она отметила, что в 2022 году было построено 40 Гвт солнечной энергогенерации, хороший год был для ветровой энергетики, а на следующий год цели еще выше. Однако, подчеркнула еврокомиссар, ЕС пытается диверсифицировать цепочки поставок возобновляемой энергетики, чтобы не поменять зависимость от ископаемого топлива на зависимость от "одного поставщика солнечной энергии".

В целом, Евросоюз намерен увеличить цели по доле ВИЭ в энергогенерации к 2030 году до 45%, что потребует "существенных инвестиций", и сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Симсон подчеркнула, что благодаря теплой зиме в Европе и карантинам в Китае Евросоюз уверен, что пройдет нынешний отопительный сезон с "относительно полными ПХГ (подземными хранилищами газа)", и сейчас смотрит уже на будущий отопительный сезон.

Отвечая на вопрос, каковы ее оценки, как справится Европа с недостатком газа, если следующая зима окажется холодной, а спрос в Китае вырастет, Симсон напомнила, что весной 2022 года "наши партнеры - Япония, Корея - перенаправили свои объемы СПГ в Европу".

"Я знаю, что наши азиатские партнеры анализируют возможность переключения на другие виды топлива, что может предоставить рынку СПГ, который они не потребят", - также заметила она.

Симсон также выразила уверенность, что введенный price cap на российскую нефть (позволяет европейским компаниям оказывать услуги по перевозке российской нефти - ИФ), также достигает своей цели, и российская нефть продается даже ниже установленного потолка.

Введенное же Евросоюзом эмбарго на закупку российской нефти "имеет незначительный эффект на нашу экономику", поскольку компаниям было дано полгода на подготовку и поиск альтернативных поставщиков.

"Конечно, с февраля нас ожидает другой вызов - вводятся санкции на покупку российских нефтепродуктов, и нам нужно найти альтернативных поставщиков дизельного топлива, необходимого для нашего транспорта", - сказала Симсон.

По ее словам, уже найдено несколько альтернативных поставщиков, которые увеличат поставки в Евросоюз, в частности, Кувейт увеличит поставки в 5 раз. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Кувейт увеличит поставки дизтоплива в Европу в 5 раз - до 2,5 млн т (около 50 тыс. баррелей в сутки) при том, что РФ в 2021 году поставляла в ЕС около 600-700 тыс. б/с дизтоплива.

В ходе того же форума глава аналитической компании Kpler, предоставляющей данные по товарным рынкам, Алекс Буф (Alex Booth) высказал мнение, что price cap по газу может оказать европейскому рынку поддержку в краткосрочном плане, но в долгосрочном может оказаться губительным, а биржа TTF может уйти из Европы.

Он напомнил также, что прошлой зимой, компании, торгующие СПГ, вместо того, чтобы поставить газ в такие страны, как Бангладеш или Пакистан, заключившим долгосрочные контракты, предпочитали заплатить штраф и перенаправить его на европейский рынок с более высокими ценами.