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Дальнее зарубежье 15.01.2023 23:03

Украина может получить дополнительное тяжелое вооружение - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью германским СМИ сообщил, что в ближайшее время Украина получит очередные партии тяжелого вооружения.

"Недавние обязательства, касавшиеся поставок тяжелого вооружения, важны, в ближайшем будущем я ожидаю больше (поставок). Важно, чтобы мы поставляли Украине вооружение, в котором она нуждается", - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно о дебатах в Германии относительно направления в Украину танков Leopard. Ожидается, что решение может быть принято в течение следующей недели. Кроме того, в Лондоне заявили о планах передать Украине танки Challenger 2 и несколько вертолетов Apache.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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