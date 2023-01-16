Китай сократит импорт куриного мяса в 2023 году, затормозит мировой экспорт

Минсельхоз США понизил прогноз импорта куриного мяса в Китай в 2023 году до 620 тыс. тонн с 750 тыс. тонн, согласно предыдущему прогнозу, сделанному в октябре (объемы без учета куриных лапок).

Показатель опустится на допандемийный уровень (в 2020 году импорт составлял 999 тыс. тонн, в 2021 году - 788 тыс. тонн, в 2022 году - 645 тыс. тонн), поскольку потребители переключатся на свинину по мере снижения цен на нее, отмечается в обзоре ведомства. Была понижена и оценка потребления куриного мяса в Китае в 2023 году - до 14,37 млн тонн с 14,48 млн тонн. Оценка производства осталась на прежнем уровне (14,3 млн тонн).

Прогноз мирового экспорта куриного мяса в 2023 году был снижен на 1% по сравнению с октябрьской оценкой, до 14 млн тонн. Снижение спроса со стороны Китая, а также ЕС, ЮАР и Великобритании затронет, главным образом, Бразилию, крупнейшего экспортера мяса курицы. Хотя прогноз экспорта из Бразилии был снижен по сравнению с октябрьской оценкой (до 4,56 млн тонн с 4,8 млн тонн), поставки окажутся рекордными. Конкурентные цены, отсутствие в стране высокопатогенного гриппа птиц и разнообразие предложения позволят Бразилии компенсировать падение экспорта в Китай за счет других рынков, полагает Минсельхоз США. Глобальный импорт мяса птицы в 2023 году прогнозируется в объеме 11,4 млн тонн, мировое производство - в 102,94 млн тонн.

Прогнозы импорта свинины и говядины в Китай в 2023 году были повышены, несмотря на вызовы, связанные с текущей волной COVID-19. Так, импорт красного мяса в КНР в этом году ожидается на уровне 3,53 млн тонн (октябрьская оценка составляла 2,85 млн тонн). Повышение прогноза во многом связано с пересмотром оценки на 2022 год, поскольку импорт в IV квартале оказался выше ожиданий. Кроме того, в 2023 году прогнозируется оживление экономики, в том числе, восстановление ресторанного и гостиничного секторов, которое поддержит рост потребления и импорта говядины.

Импорт свинины в КНР, согласно прогнозу, составит 2,1 млн тонн (октябрьская оценка - 1,7 млн тонн).

Прогноз глобального импорта говядины в 2023 году составляет 10,32 млн тонн (предыдущая оценка - 9,69 млн тонн), экспорта - 12,2 млн тонн (12,14 млн тонн), производства - 59,2 млн тонн (59,24 млн тонн). Ожидается, что Австралия и Бразилия нарастят долю на глобальном рынке на фоне снижения экспортного предложения со стороны США, Уругвая и Аргентины.

Прогноз глобального импорта свинины в текущем году составляет 9,81 млн тонн (предыдущая оценка - 9,55 млн тонн), экспорта - 10,74 млн тонн (10,5 млн тонн), производства - 114,09 млн тонн (110,98 млн тонн).