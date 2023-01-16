ЦБ Китая влил 779 млрд юаней в финсистему в рамках MLF, сохранил ставку в 2,75%

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 779 млрд юаней ($116,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).
При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения пятый месяц подряд.
Между тем истек срок погашения кредитов на 700 млрд юаней, в результате чистый приток средств в систему составил 79 млрд юаней.
Кроме того, китайский ЦБ предоставил банкам 82 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, по четырнадцатидневным операциям - 74 млрд юаней под 2,15% годовых.
MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.
Размер годовой LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 января.
Президенты Азербайджана и Латвии проведут встречу в Давосе на «полях» ВЭФ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили вопросы сотрудничества
Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале
В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
ВВС Японии и Индии впервые проводят совместные учения
Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза
В Непале возобновились поиски четырех человек, которые считаются пропавшими без вести после авиакатастрофы
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают