SIF увеличил в 2022г кредитование бизнеса на 12%

Банки-агенты Фонда развития предпринимательства (SIF) в 2022 году выдали льготных кредитов на общую сумму 145,9 млн манатов, что на 11,8% больше показателя 2021 года.

Ранее сообщалось ранее, в 2022 году SIF планировал выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за прошлый год профинансировано 2 726 проекта (рост на 43,3%).

«За счет выданных кредитов будет создано 3026 новых рабочих мест», - подчеркнули в фонде.

По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

Б.Рустамбеков