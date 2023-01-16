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Бизнес и законодательство 16.01.2023 10:21

SIF увеличил в 2022г кредитование бизнеса на 12%

Банки-агенты Фонда развития предпринимательства (SIF) в 2022 году выдали льготных кредитов на общую сумму 145,9 млн манатов, что на 11,8% больше показателя 2021 года.

Ранее сообщалось ранее, в 2022 году SIF планировал выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за прошлый год профинансировано 2 726 проекта (рост на 43,3%).

«За счет выданных кредитов будет создано 3026 новых рабочих мест», - подчеркнули в фонде.

По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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