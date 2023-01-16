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ТЭК 16.01.2023 10:24

Азербайджан увеличил в 2022г производство электроэнергии на 4% - Шахбазов

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2022 года увеличилось по сравнению с 2021 годом на 4% - до 28 млрд 988,5 тыс. кВт/час, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«В 2022 году, по оперативным данным производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 4%, до 28 млрд 988,5 млн кВт/час. При этом экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 3 млрд 3,8 млн кВ/час, импорт в страну – 137,1 млн кВт/час», – написал министр в Twitter.

Как сообщалось, в 2021 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 673,4 млн кВт/час, импорт - 151,6 млн кВт/час.

Таким образом, в 2022 году экспорт увеличился на 79,5%, импорт - сократился на 9,6%.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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