Власти Азербайджана направят 1,5 млн манатов на строительство и ремонт зданий, разрушенных и поврежденных в результате армянской агрессии

Центр территориального строительства и планирования (ЦТСП) при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление частных жилых домов и нежилых объектов в Тертерском районе страны, разрушенных и поврежденных в результате агрессии вооруженных сил Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «Real-İnşaat», стоимость которого составляет 1млн 499 тыс. 898 манатов.

Р.Керимов