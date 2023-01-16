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Инфраструктура и тендеры 16.01.2023 10:41

Власти Азербайджана направят 1,5 млн манатов на строительство и ремонт зданий, разрушенных и поврежденных в результате армянской агрессии

Центр территориального строительства и планирования (ЦТСП) при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление частных жилых домов и нежилых объектов в Тертерском районе страны, разрушенных и поврежденных в результате агрессии вооруженных сил Армении в отношении Азербайджана осенью 2020 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «Real-İnşaat», стоимость которого составляет 1млн 499 тыс. 898 манатов.

Р.Керимов

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Тэги: ТЕРТЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР

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