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Туризм 16.01.2023 10:44

Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azexpomontage» для установки «под ключ» выставочных стендов на международной туристической выставке в Тель-Авиве, которая пройдет 14-15 февраля 2023 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 361,641 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАТ, ВЫСТАВКА

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