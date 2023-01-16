Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Израиле в феврале

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azexpomontage» для установки «под ключ» выставочных стендов на международной туристической выставке в Тель-Авиве, которая пройдет 14-15 февраля 2023 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 361,641 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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