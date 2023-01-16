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Дальнее зарубежье 16.01.2023 11:49

ВВС Японии и Индии впервые проводят совместные учения

Япония и Индия впервые приступили к совместным учениям ВВС, которые должны продлиться с понедельника до 26 января, сообщает "Киодо" со ссылкой на японское Минобороны.

Учения идут в районе базы Хякури в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио. Для отработки элементов воздушного боя японская сторона привлекла четыре истребителя-бомбардировщика F-2 и четыре истребителя F-15, а индийская - четыре истребителя Су-30МКИ. Также Индия направила на маневры два транспортных самолета C-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Страны договорились об этом мероприятии еще в ноябре 2019 года, но его отложили из-за пандемии COVID-19.

Индия стала пятой страной, после США, Австралии, Британии и ФРГ, с которой Япония проводит двусторонние военно-воздушные учения.

Индия и Япония наряду с США и Австралией входят в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), работу которого критикуют власти КНР, поскольку считают QUAD инструментом противостояния политике Пекина.

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