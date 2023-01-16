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Финансы 16.01.2023 10:56

ГНС Азербайджана в 2022г увеличила сбор налогов в 1,8 раза – Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) за 2022 год выросли на 82,2% - до 15,5 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«По итогам 2022 года налоговые поступления в бюджет (по линии ГНС – ИФ) составили 15 млрд 541,5 тыс. манатов. Из них 8 млрд 134,9 тыс. манатов (рост на 27,9%) обеспечено ненефтегазовым сектором», - написал Джаббаров в соцсетях.

Как сообщалось ранее, поступления в госбюджет по линии ГНС на 2022 год были утверждены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.

Таким образом, налоговые органы плановое задание по сбору налогов перевыполнили на 32,4%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, ГОСБЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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