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Инфраструктура и тендеры 16.01.2023 10:59

«Дочка» AzerGold направит около 831 тыс. манатов на строительство нового склада для керна

ООО «Dashkesan Demir Filiz» (дочернее предприятие ЗАО «AzerGold») направит около 831 тыс. манатов на строительство здания нового склада для керна на территории Дашкесанского рудника.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по данным портала закупок www.tender.gov.az, соответствующий контракт «Dashkesan Demir Filiz» подписало с ООО «Epsilon Construction».

Стоимость договора - 830 тыс. 589,996 манатов.

Как сообщалось, ЗАО "AzerGold" за счет Дашкесанского рудного проекта рассчитывает снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов в год и стать экспортером металлургической продукции.

В обществе считают, что разработка Дашкесанских рудных месторождений железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей невозможно.

Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.

Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: "Северо-Восток", "Северо-Запад", "Юго-Восток", "Юго-Запад", "Демиров", "Дердере".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гёйдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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Тэги: КЕРН, ЗДАНИЕ, КОНТРАКТ

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