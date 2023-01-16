Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

В Босфорском (Стамбульском) проливе приостановили движение судов после того, как сухогруз, следовавший в Стамбул из Украины, сел на мель, передает "Анадолу" со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

"В связи с инцидентом приостановлено движение судов в Стамбульском проливе, проводится спасательная операция", - информирует агентство.

В ведомстве уточнили, что грузовое судно оказалось на мели в районе села Умурйери.