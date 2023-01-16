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16.01.2023 11:17

Kapital Bank открыл новое отделение для предпринимателей

Kapital Bank, обладающий крупнейшей филиальной сетью в стране, открыл новое отделение в «Бакинском Доме МСБ», чтобы сделать услуги, предоставляемые предпринимателям, более доступными и удобными. Новое отделение «МСБ» работает по адресу: город Баку, проспект академика Зии Буниятова, 38C, 1969 квартал.

В отделении «МСБ» клиенты могут воспользоваться многими банковскими продуктами и услугами, такими как открытие счетов для физических и юридических лиц, расчетно-кассовые операции, вклады, денежные переводы, оформление платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.

Несмотря на то, что Kapital Bank завершил проект трансформации филиальной сети, который проводился по всей стране на протяжении нескольких лет, он продолжает проводить мероприятия по повышению качества обслуживания клиентов. Чтобы банковские услуги были более доступными для населения, открываются новые точки обслуживания как в столице, так и в регионах. Подобные работы будут продолжены в ближайшие годы.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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