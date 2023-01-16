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Внешняя политика 16.01.2023 11:21

Президенты Азербайджана и Латвии проведут встречу в Давосе на «полях» ВЭФ

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Эгилc Левитс проведут встречу на «полях» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

«В ходе рабочего визита в Давос Левитс проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, в том числе, с президентом Швейцарии Аленом Берсе, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основателем и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на латвийские СМИ, которые приводят слова руководителя медиацентра канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане.

В свою очередь, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», на сайте ВЭФ сообщается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлен в качестве участника панельной дискуссии о Среднем коридоре Евразии, которая пройдет 19 января. В обсуждениях также примут участие еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

ВЭФ в Давосе начинает работу 16 января и завершится 20 января.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛЕВИТС, ВСТРЕЧА

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