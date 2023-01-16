Британский золотодобытчик сократил в 2022г добычу драгметаллов в Азербайджане на 11%

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) сократила в 2022 году добычу драгметаллов по сравнению с 2021 годом на 10,8% - до 57,618 тыс. уний золотого эквивалента.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию компании, в 2022 году компанией в Азербайджане было добыто 43,114 тыс. унций золота (спад на 11,4% - ИФ), серебра – 182,046 тыс. унций (рост на 17,8%), меди – 2,516 тыс. тонн (спад на 5%).

В отчетный период с месторождения Гедабек из сплава доре компанией было получено 40,01 тыс. унций золота (спад на 13,4%), серебра – 26,963 тыс. унций (рост на 24%).

«На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тыс. унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене $1,783 тыс. за унцию. В 2021 году компания продавала золото в слитках в среднем по цене $1,799 тыс. за унцию», - подчеркивает ААМ.

В 2022 году компания также произвела 13,301 тыс. тонн медного концентрата (рост на 2%), из которого реализовала на мировых рынках 12,443 тыс. тонн (рост на 11,6%) на сумму $22,24 млн (спад на 6,2%).

На 31 декабря 2022 года объем свободных денежных средств компании составлял $20,3 млн. В IV-ом квартале компания выплатила промежуточные дивиденды за 2022 год в размере $4,6 млн, а также осуществила первоначальный взнос за парк подземных горных работ на месторождении Зафар на сумму $0,5 млн.

«По состоянию на 31 декабря 2022 года у компании имелись драгметаллы на сумму $3,6 млн по рыночной цене, из которых в слитках золота и серебра – на $2,5 млн, и в виде медного концентрата – на $1,1 млн», - подчеркивается в информации.

«Это был важный год для Anglo Asian. Мы добились значительного прогресса на ряде активов в Азербайджане, а именно Зафар, Гилар и Хар-Хар, которые будут иметь решающее значение для обеспечения производства в ближайшей перспективе. Расширение нашей флотационной установки также обеспечит значительную операционную гибкость, поскольку мы собираемся наращивать производство в среднесрочной перспективе», - сказал генеральный директор компании Anglo Asian Реза Везири, слова которого приведены в сообщении.

Он также напомнил, что компания продолжает работу над стратегией по превращению AAM в горнодобывающую компанию среднего уровня, начатую после приобретения трех дополнительных контрактных площадей Азербайджане в 2021 году.

«Стратегия предусматривает переход в горнодобывающую компанию среднего уровня, ориентированную на добычу меди и ускорение собственного производства с намерением получения выгоды из глобальной программы декарбонизации.Стратегия находится на завершающей стадии разработки, и я с нетерпением жду возможности сообщить об этом рынку в первом квартале 2023 года», - добавил Везири.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Н.Аббасова