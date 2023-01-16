В санкциях против России нет никакого смысла - президент Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал бессмысленными санкции в отношении России.
"Санкции - это глупость, и ими мы ничего не добьемся" - сказал он журналистам.
По его словам, Милошевича (бывший президент Югославии) "мы не сломили санкциями". "И кем мне нужно быть? Рабом Америки?", - сказал Миланович.
Он отметил, что "США и НАТО через Украину ведут опосредованную войну против России", добавив, что не видит смысла в санкциях против Москвы.
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