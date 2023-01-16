Азербайджан продолжит увеличивать экспорт газа - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать экспорт газа.
«Растет наш экспорт природного газа. Если (в 2021г – ИФ-Аз) он составлял 19 млрд кубометров, то в этом году достигнет 24 млрд кубометров. Эта цифра (экспорт газа – ИФ-Аз) будет расти», - сказал Алиев, выступая в понедельник на церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Как сообщалось ранее, в 2021г Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020г впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021г составил 8,2 млрд кубометров.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров.
Ранее Алиев заявлял, что в 2023 году объем экспорта газа из Азербайджана прогнозируется на уровне около 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров.
Р.Керимов
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