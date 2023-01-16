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Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

ТЭК 16.01.2023 17:26

Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля снизится на $3,9

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года снизится на $3,9 - до $12,8 с $16,7 за тонну в январе, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

В январе пошлина понижалась на $26,6 после повышения в декабре на $0,6, в ноябре снижалась на $1,7 после сокращения в октябре на $7,6.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. С 15 ноября по 14 декабря составила $57,49 за баррель, или $419,7 за тонну, с 15 октября по 14 ноября - $71,1 за баррель, или $519,2 за тонну, с 15 сентября по 14 октября она составляла $70,2 за баррель, или $512,6 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $3,8 c $5,0 за тонну, на темные - до $12,8 с $16,7.

Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до $3,8 с $5, прямогонного (нафта) - до $7,0 с $9,1 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ - смесь пропан-бутан техническая) составит $21,0 (в январе - $67), пошлина на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) - $18,9 ($60,3).

Пошлина на кокс снизится до $0,8 с $1 за тонну.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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