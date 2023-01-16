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Дальнее зарубежье 16.01.2023 15:01

Жертвами морозов в Афганистане стали более 20 человек

По меньшей мере, 20 человек погибли в Афганистане из-за резкого похолодания в ряде провинций страны, сообщил в понедельник телеканал TOLOnews.

Телеканал отмечает, что жертвами холодов в основном стали представители малоимущих слоев населения, страдающих от нехватки продовольствия и топлива для обогрева своих жилищ.

По данным афганских СМИ, в западной провинции Герат из-за переохлаждения были госпитализированы порядка семидесяти человек.

В северо-западной провинции Бадгис холода уничтожили около четырех тысяч голов крупного рогатого скота.

Из-за морозов пострадали также тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МОРОЗЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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