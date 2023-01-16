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Финансы 16.01.2023 15:29

Сборы отчислений на обязательное соцстрахование в 2022г увеличились на 19% - Джаббаров

Сборы отчислений на обязательное социальное страхование в 2022 году составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2022 году поступления по государственному обязательному социальному страхованию увеличились по сравнению с 2021 годом на 19,2% и составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, что сборы на обязательное страхование от безработицы в 2022 году составили 160,2 млн манатов (рост на 19%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: СОЦСТРАХОВАНИЕ, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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