Сборы отчислений на обязательное соцстрахование в 2022г увеличились на 19% - Джаббаров

Сборы отчислений на обязательное социальное страхование в 2022 году составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«В 2022 году поступления по государственному обязательному социальному страхованию увеличились по сравнению с 2021 годом на 19,2% и составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
Министр также отметил, что сборы на обязательное страхование от безработицы в 2022 году составили 160,2 млн манатов (рост на 19%).
Б.Рустамбеков
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