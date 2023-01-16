Сборы отчислений на обязательное соцстрахование в 2022г увеличились на 19% - Джаббаров

Сборы отчислений на обязательное социальное страхование в 2022 году составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В 2022 году поступления по государственному обязательному социальному страхованию увеличились по сравнению с 2021 годом на 19,2% и составили 4 млрд 586,3 тыс. манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Министр также отметил, что сборы на обязательное страхование от безработицы в 2022 году составили 160,2 млн манатов (рост на 19%).

Б.Рустамбеков