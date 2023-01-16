Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 79.86 +1.47 Brent 85.28 +1.25

ТЭК 16.01.2023 15:33

Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

Нефтяные котировки продолжают снижаются в понедельник, демонстрируя отрицательную динамику впервые за восемь сессий.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 подешевели на $0,54 (0,63%) - до $84,74 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,36 (0,45%) - до $79,5 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Торги на нефтяном рынке в понедельник будут менее активными, чем обычно, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые обнародуют во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Также аналитики оценивают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на пять единиц и составило 623. Количество газовых установок сократилось на две, до 150.

Между тем основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жёстких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.

"Скорее всего, снижение цен на нефть в понедельник представляет собой временную паузу после сильного ралли на прошлой неделе", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az