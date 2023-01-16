Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

Нефтяные котировки продолжают снижаются в понедельник, демонстрируя отрицательную динамику впервые за восемь сессий.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 подешевели на $0,54 (0,63%) - до $84,74 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,36 (0,45%) - до $79,5 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Торги на нефтяном рынке в понедельник будут менее активными, чем обычно, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые обнародуют во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Также аналитики оценивают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на пять единиц и составило 623. Количество газовых установок сократилось на две, до 150.

Между тем основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жёстких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.

"Скорее всего, снижение цен на нефть в понедельник представляет собой временную паузу после сильного ралли на прошлой неделе", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.